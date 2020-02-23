الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي

رام الله- وطن: شددت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في محيط الحرم الإبراهيمي، وشددت من إجراءاتها على الحواجز المحيطة به والبوابات المقامة على مداخله، ونشرت افراد الوحدات الخاصة على بعض المداخل والمحاور المحيطة بالحرم، وأغلقت الممرات التي يسلكها المواطنون بالشوادر لحجب الرؤية، وجلبت مزيدا من المكعبات الاسمنتية للمنطقة.