سرايا القدس تعلن استشهاد احد مقاتليها محمد الناعم شرق خانيونس

وطن: أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي عن استشهاد احد عناصرها وهو محمد الناعم شرق خانيونس.

وقالت السرايا ان الشهيد محمد الناعم هو احد مقاتليها وقد ارتقى في جريمة الاحتلا لشرق خانيونس.

ورصدت عدسات المصورين في قطاع غزة قيام احدى جرافات الاحتلال بانتشال جثمان شهيد والتنكيل به، في المنطقة، حيث ظهرت في الصورة جرافة عسكرية إسرائيلية تتقدم، باتجاه جثمان شهيد، بينما كان عدد من الشبان يحاولون انتشاله، بالرغم من إطلاق النار الكثيف باتجاههم وإصابة اثنين منهم، حيث قامت الجرافة العسكرية تنكل بجثمان الشهيد ، حين رفعته بمقدمتها.

من جانبه، ندد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم بالجريمة الإسرائيلية الوحشية التي اقترفها صباح اليوم، من خلال التنكيل بجثمان أحد الشهداء بعد إصابته شرق خانيونس، مؤكداً أن اليد التي امتدت على أبناء وأطفال شعبنا ستقطع كما قطعتها سرايا القدس والمقاومة سابقاً ولن نتخلى عن شعبنا في يوم من الأيام.

وقال البريم في تصريح لإذاعة صوت القدس، إن جريمة خانيونس وحشية يقشعر لها الأبدان، وأن الأيادي القابضة على الزناد ستثأر لدماء الشهداء .

وأضاف، أن الاحتلال صفته الدائمة متعطش بالدماء وموسوم بالإرهاب والوحشية منذ عام 48 عبر القتل الجماعي.

وحذر البريم من تقديم أي مبررات لشن عدوان على قطاع غزة، موضحاً أن المقاومة تأخذ ذلك على محمل الجد، وتهديدات العدو لن تنجح في ثني المقاومة عن مشروعها.

وشدد على أن خط المقاومة سيتطور ويمضي وسيجد الاحتلال مقاومة موحدة بأسها شديد تدشنت بالدماء والعطاء.

وأبرق المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي بالتحية لشعبنا الذي ينتفض دوماً في ظل معركة تُركنا فيها وحدنا، ونفتخر بمواجهة كل المؤامرات التي تصادر حقنا في الوجود والمقاومة.

وشدد البريم على أن شعبنا رغم كل الارهاب الذي يمارسه الاحتلال لا زلنا متجذرين في أرضنا ونصنع معادلات اشتباك مع العدو.