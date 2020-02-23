ساندرز يفوز بالانتخابات التمهيدية للديمقراطيين بنيفادا

وطن: تقدم السيناتور بيرني ساندرز نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمرشح الرئاسة في ولاية نيفادا.

وتشير النتائج إلى تقدمه بفارق كبير، فيما قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، إن نتائج نيفادا أعادته للسباق.

وكانت قنوات تلفزيونية أمريكية أفادت، السبت، بأن السيناتور بيرني ساندرز سيفوز بالمجالس الانتخابية في ولاية نيفادا، ما يعزز موقعه المتقدم في السباق لاختيار مرشح ديمقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتوقعت قناتا "أن بي سي" و"آيه بي سي" فوز سيناتور فيرمونت اليساري، الذي لاقت سياساته التقدمية حول الرعاية الصحية ورفع الحد الادنى للأجور صدى لدى الملايين من الأمريكيين.

ويتصدر ساندرز بفارق مريح عن سائر المرشحين الديمقراطيين في نيفادا، حيث ذكرت قناة "أن بي سي" أنه تمكن من تأمين 44,7 بالمئة من الأصوات، يتبعه نائب الرئيس السابق جو بايدن بـ19,5 بالمئة وبيت بوتيدجيج بـ15,6 بالمئة.