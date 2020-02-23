شهيد و 3 اصابات في قصف مدفعي شرق خانيونس

رام الله - وطن: قالت مصادر طبية في قطاع غزة، ان شهيدا فلسطينيا على الاقل ارتقى صباح اليوم شرق خانيونس.

ورصدت عدسات المصورين في قطاع غزة قيام احدى جرافات الاحتلال بانتشال جثمان شهيد والتنكيل به، في المنطقة.

وبدت في الصورة جرافة عسكرية إسرائيلية تتقدم، باتجاه جثمان شهيد، بينما كان عدد من الشبان يحاولون انتشاله، بالرغم من إطلاق النار الكثيف باتجاههم وإصابة اثنين منهم، حيث قامت الجرافة العسكرية تنكل بجثمان الشهيد ، حين رفعته بمقدمتها.

في غضون ذلك اكدت مصادر محلية اصابة 3 مواطنين بجروح مختلفة، جراء محاولتهم الوصول الى جثمان الشاب وانتشاله قبل قوات الاحتلال، التي اطلقت النار عليهم في محاولة لمنع وصولهم اليه.

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان جيش الاحتلال قصف بقذيفة مدفعية صباح اليوم الاحد مجموعة من الفلسطينيين شرق خانيونس.

وتباعا للحدث، ذكر جيش الاحتلال في بيان له ان الجيش رصد اثنين من الفلسطينيين اقتربا من السياج الامني جنوب قطاع غزة وزعم انهم قاموا بزرع عبوة ناسفة، وان الجيش فتح النار عليهم ورصد اصابة في صفوفهم.

وزعم اعلام الاحتلال ان تبادل اطلاق نار وقع بين الشبان وجيش الاحتلال، وانه بعد رصدهم تم تحديد وقوع اصابة في صفوفهم.

وفي وقت لاحق اطلق جيش الاحتلال النار على مجموعة أخرى من الشباب الفلسطيني تقدمت نحو المجموعة التي استهدفها جيش الاحتلال.