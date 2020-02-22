على ذمة الإعلام العبري: المدني يقدّم استقالته من "لجنة التواصل"

وطن: زعمت تقارير عبرية، أن رئيس لجنة "التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" محمد المدني، قدم استقالته يوم الجمعة من منصبه.

وأضاف التقرير أن الاستقالة لم تعلن بشكل رسمي.

وادعت قناة (كان) العبرية، أن "محمد المدني أقدم على تقديم الاستقالة بعد تعرضه لهجوم من قيادات حركة "فتح" واتهامه بتشجيع تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

ونقلت القناة العبرية عن "مقربين من المدني" قولهم إنه "غاضب من أعضاء فتح الذين يهاجمونه شخصيًا، ومن كونه لا يتلقى الدعم رغم أنه تعيينه في اللجنة المنبثقة عن منظمة التحرير جاء بقرار رسمي".

ونظم ما يسمّى بـ "برلمان السلام" التطبيعي يوم الجمعة الماضية لقاءً تطبيعياً بزعم مناقشة تداعيات "صفقة ترامب" وسبل التصدي لها وإفشالها، بعنوان: "نعم للسلام- لا للضم ودولتان للشعبين: إسرائيل وفلسطين"في مدينة "تل أبيب". الأمر الذي لاقى رفضاً شعبيا فلسطينيا للقاءات التطبيع، باعتبارها تسهّل تمرير صفقة ترامب التصفوية بدل مواجهتا.

يذكر أنّ لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي شُكلت بقرار من الرئيس عباس عام 2012، وتعتبر من دوائر منظمة التحرير، ومهمتها كما تقول "التواصل مع المجتمع الإسرائيلي بهدف نقل الموقف الفلسطيني لهم".

وتعتبر قوى وفصائل فلسطينية، بما فيها المنضوية تحت منظمة التحرير، اللجنة أداة من أدوات التطبيع ولا تنفك المطالبات بحلها.

هذا وحاولت وطن الاتصال بالمدني للتاكد من صدقية الخبر، إلّا أنه لم يجب على هاتفه.