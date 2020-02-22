رونالدو يدخل تاريخ "الكالتشيو" من أوسع أبوابه

وطن: دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، تاريخ الدوري الإيطالي من أوسع أبوابه، بتسجيله هدفا في مرمى مضيفه سبال، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة 25 للدوري.

وساهم رونالدو في فوز "السيدة العجوز" على مضيفه سبال (2-1)، بتسجيله الهدف الأول له في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، بينما سجل زميله الويلزي آرون رمزي الهدف الثاني، بحلول الدقيقة 60، أما هدف سبال فقد جاء من ضربة جزاء سجلها المهاجم أندريا بيتانيا، في الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن رونالدو أصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي يسجل في 11 مباراة متتالية، وأول لاعب يحرز في 11 مباراة متتالية بقميص يوفنتوس "البيانكونيري".

وعادل رونالدو رقم كل من، الأرجنتيني المعتزل غابرييل باتيستوتا في الموسم (1994ـ1995)، وفابيو كوالياريلا خلال الموسم (2018ـ2019).

ويتفوق رونالدو على الثنائي بعدد الأهداف المسجلة خلال الـ11 مباراة، إذ أحرز الدون "صاروخ ماديرا" 16 هدفا، أما فابيو فأحرز 14 هدفا، مقابل 13 هدف لباتيستوتا.

أما شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن رونالدو سجل خلال 11 مباراة متتالية في 3 مسابقات، وهي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا (بقميص ريال مدريد)، وفي الدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس.

وأفادت بأن رونالدو عادل الرقم التاريخي المسجل باسم مواطنه روي كوستا، كأكثر لاعب برتغالي تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي.

وقالت إن رونالدو أحرز 42 هدفا خلال 52 مباراة، بينما سجل روي كوستا 42 هدفا خلال 339 مباراة.