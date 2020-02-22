صندوق النقد: بسبب "كورونا" سيتقلص النمو العالمي بـ0.1%

وطن: قال صندوق النقد الدولي يوم السبت، إن فيروس كورونا الآخذ في الانتشار بسرعة سيقلص على الأرجح النمو الاقتصادي في الصين هذا العام إلى 5.6 بالمئة، نزولا عن توقعاته في شهر يناير كانون الثاني 0.4 نقطة مئوية، والنمو العالمي 0.1 نقطة مئوية.

وقدمت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة للصندوق هذه التوقعات لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في أكبر 20 اقتصادا في العالم خلال اجتماع في الرياض، لكنها قالت إن الصندوق ينظر في سيناريوهات أكثر حدة إذا استمر التفشي لفترة أطول وزاد انتشاره على نطاق عالمي.