رئيس الموساد وجنرال في جيش الاحتلال زارا قطر

وطن: كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، أن "رئيس الموساد يوسي كوهين وقائد القيادة الجنوبية الجنرال هرتسي هاليفي زارا دولة قطر قبل أسبوعين، والتقيا عدة مسؤولين قطريين، بينهم رئيس جهاز الاستخبارات القطري محمد المسند. كما شارك في الاجتمع محمد العمادي المبعوث القطري الى قطاع غزة.

أضافت: أنه تم بحث الأوضاع في قطاع غزة والمساعدة المالية القطرية لسكان القطاع، علما بأن إسرائيل تخشى من تدهور الأوضاع في حال أوقفت فيه قطر نقل المساعدات إلى القطاع، وفق (مكان).

وقال مصدر لموقع (والا) العبري إن: إن المسند سبق له أن اجتمع مع مسؤولين إسرائيليين بهذا الصدد.

وتفاخر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قبل أيام وفي عدّة مناسبات بأن الكيان يقيم علاقات "سرية" مع دول عربية وإسلامية، مبينا أن "الدول التي لا نقيم معها العلاقات، ثلاثٌ فقط".

وقال نتنياهو "أطور علاقات مع دول عربية وإسلامية وأستطيع أن أقول لكم إن دولة واحدة أو دولتين أو ثلاث منها فقط لا تقيم معنا علاقات تتعزز باستمرار".

قطر ولعدة مرات أعلنت أنها "ستسمح للإسرائيليين بحضور مباريات مونديال 2022 على أراضيها"، إضافة إلى زيارات وعلاقات تطبيعية في مجالات عدة.

في السياق، دانت فصائل فلسطينية بشدّة، في وقت سابق، إمعان دولة قطر في استقبال وفود "إسرائيلية" تحت مسميات مختلفة.

ويأتي هذا وسط غضب شعبي يقوده "شباب قطر ضد التطبيع" من زيارات يقوم بها وفود من دولة الاحتلال لبلدهم.