مونديال 2022.. فيروس "كورونا" ينقل مباراة الصين الى تايلاند

وطن: أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، نقل مباراة الصين مع ضيفتها المالديف ضمن تصفيات مونديال 2022، إلى تايلاند، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الاتحاد في بيان: "بسبب تفشي فيروس كورونا، لم تكن الصين قادرة على الاستضافة، وستخوض مباراتها البيتية ضد المالديف في 26 مارس 2020 في ارينا تشانغ في بوريرام في تايلاند".

ونقلت "فرانس برس" عن الاتحاد الآسيوي: "وافق اتحاد غوام لكرة القدم أيضا، أن تقام مباراته البيتية ضد الصين في 31 مارس على الملعب عينه".

وتحتل الصين حيث أصيب نحو 75 ألف شخص وقتل أكثر من 2200 منهم بسبب الفيروس، المركز الثاني في مجموعتها الأولى بسبع نقاط بالتساوي مع الفلبين الثالثة، وبفارق 8 نقاط عن سوريا التي تحلق في الصدارة، لكنها لعبت مباراة أقل.

كما أعلن الاتحاد القاري أنه، "بعد التشاور مع الاتحادين الصيني والأسترالي"، ستقام مباراة منتخب الصين البيتية مع كوريا الجنوبية ضمن إياب الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية للسيدات لدورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، والمقررة يوم 11 مارس على استاد كامبلتاون في سيدني.