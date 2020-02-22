"الصحة" تطمئن المواطنين بخصوص وفد كوري جنوبي زار فلسطين عدد من أعضائه مصابين بـ"كورونا"

وطن: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن وفداً سياحياً من كوريا الجنوبية زار دولة فلسطين في الفترة ما بين 8 إلى 15 من شباط الجاري، حيث زار القدس ونابلس وأريحا وبيت لحم والخليل، وتبيّن إصابة بعض أعضائه بفيروس كورونا لدى عودتهم إلى بلادهم.

وطلبت وزارة الصحة من كل من احتك بهذا الوفد، أو تواجد بالقرب منه على مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل، أن يقوم بما يلي، حفاظا على ذاته وعائلته ومجتمعه:

1- أن يضع نفسه في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً أي لتاريخ 29/2/2020 حيث لا يخالط فيها الآخرين.

2- تبيلغ قسم الطب الوقائي في أقرب مديرية صحة (حسب الكشف المرفق).

3- عمل الفحص الخاص بفيروس كورونا، في أقرب مديرية صحة لمكان سكنه.

4- التقيد بالتعليمات الصحية للوقاية من المرض، والتعليمات التي تعطى من مسؤولي الطب الوقائي في المديريات.

ودعت الوزارة جمهور المواطنين بالتعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للوقاية من هذا المرض، وهي نفسها التوصيات المعتادة للعامة التي تهدف إلى الحدّ من التعرض للأمراض ونقلها، بما في ذلك تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، النظافة الشخصية والممارسات الغذائية الآمنة، وغسل اليدين بالصابون والماء أو فرك اليدين بمطهر كحولي، تجنب ملامسة أي شخص مصاب بأعراض زكام أو تشبه الأنفلونزا بدون وقاية، وتجنب التقبيل، وطلب الرعاية الطبية في حال الإصابة بحمى وسعال وصعوبة في التنفس.

وتطمئن وزارة الصحة جمهور المواطنين، داعية إياهم إلى عدم القلق، مع أهمية التقيد بما ذكر أعلاه، مؤكدة أنها تتابع الموضوع بشكل حثيث بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجميع الجهات ذات الاختصاص.

وأكدت الوزارة أنه لا يوجد في فلسطين اية إصابات حتى اليوم بهذا المرض.