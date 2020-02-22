القدس: الاحتلال يشن حملة اعتقالات في "جبل المكبر"

وطن: شرعت قوات الاحتلال يوم السبت، بحملة اعتقالات في بلدة "جبل المكبر" بمدينة القدس المحتلة، وذلك بعد استشهاد الشاب "ماهر زعاترة".

واقتحمت قوات الاحتلال "حي الصلعة"، ببلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة.

كما، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، والد وأشقاء الشهيد ماهر يوسف زعاترة (33 عاما) من جبل المكبر، الذي اعدمته قرب باب الأسباط بالبلدة القديمة من القدس.

فيما داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة مسمار، وانهالت عليهم بالضرب في حي الصلعة ببلدة جبل المكبر.

وكان، الشاب ماهر زعاترة (33 عامًا) من بلدة جبل المكبر جنوب القدس، استشهد بإطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال في باب الأسباط بالمسجد الأقصى.