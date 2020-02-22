صندوق التكافل الخيري يُقر ترميم 14 منزل لأُسر فقيرة في محافظة سلفيت

وطن: اعلن محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل رئيس مجلس ادارة صندوق التكافل الخيري في محافظة سلفيت، عن قرار الصندوق ترميم 14 منزلا لاسر فقيرة وحالات اجتماعية وانسانية معدومة في عدد من بلدات وقرى المحافظة، جاء ذلك خلال اجتماع عقده اعضاء مجلس الادارة في دار المحافظة.



وبين المحافظ كميل ان الصندوق سيباشر قريبا بترميم وتأهيل عدد من منازل الايتام والأسر الفقيرة والمعدومة غير الصالحة للسكن الادمي والتي تشكل خطورة على حياة ساكنيها ، وذلك استنادا الى الاستمارات التي تم تقديمها وعمليات البحث والتدقيق والمتابعة التي تمت من اللجان المختصة.



وأشار الى مدى المهنية والدقة التي تم العمل بها في دراسة الطلبات المقدمة للصندوق بدءا من السكرتارية مرورا بلجان المسح الاجتماعي والرقابة والتدقيق وصولا إلى مجلس الادارة لوضع التوصيات قبل اعتمادها والموافقة عليها.

واضاف اللواء كميل ان هذه المرحلة تعد الاولى ضمن سلسلة من المراحل التي سوف يتم اقرارها لاحقا لاستكمال تأهيل وترميم البيوت الاكثر احتياجاً للاسر الفقيرة والتي تعيش تحت خط الفقر في المحافظة ، مشيرا إلى أن الصندوق سيحدث تغيير نوعي وملموس في حياة العديد من الاسر المحتاجة من ابناء شعبنا في محافظة سلفيت، وذلك يتطلب جهدا جماعيا وتكثيف لحملات التبرع لصالح الصندوق .