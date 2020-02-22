إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب باب الأسباط في القدس المحتلة

وطن: أصيب شاب برصاص الاحتلال قرب باب الأسباط في القدس المحتلة، صباح اليوم.

ومنع الاحتلال سيارات الاسعاف الاقتراب من الشاب، وبقي ينزف على الأرض.

وزعم الاحتلال أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن، فيما أكدت مصادر محلية أن الشاب توجه لباب الأسباط وهو يركض، ورفض الامتثال لتعليمات الاحتلال بالتوقف، وتم إطلاق النار عليه من قبل عناصر شرطة الاحتلال.

وأصيبت سيدة بجروح طفيفة في القدم، أثناء مرورها بالقرب من المكان، وتم نقلها إلى مستشفى "شعاري تصيدك" الإسرائيلي، لتلقي العلاج.

وفي أعقاب ذلك، شددت تلك قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المكان، وأغلقت جميع الأبواب المؤدية للبلدة القديمة.