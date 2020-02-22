الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بحل الدولتين عن طريق المفاوضات

وطن: أكد جوسيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي/نائب رئيس المفوضية الأوروبية التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بحل الدولتين عن طريق المفاوضات.

جاء ذلك خلال اجتماعه، في بروكسل، يوم الخميس، مع وزير الخارجية رياض المالكي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية. وأكد الممثل الاعلى بوريل مجددا دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لبناء الدولة الفلسطينية.

ورحب "بالتزام الفلسطينيين بالمشاركة في استئناف مفاوضات مجدية"، وأكد من جديد "استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع الطرفين، والأطراف الفاعلة في المنطقة وجميع الشركاء الدوليين لإحياء عملية سياسية، بما يتماشى مع القانون الدولي، الذي يضمن المساواة في الحقوق ويكون مقبولا للطرفين".

كما ناقشا الوضع على أرض الواقع ولا سيما المقترحات الأمريكية التي صدرت مؤخرا بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط المسماة (صفقة القرن)، واحتمال إجراء انتخابات، والحالة السياسية والإنسانية الراهنة في غزة، والحاجة إلى مواصلة دفع عملية المصالحة بين الفلسطينيين.