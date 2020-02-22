وفاة الشاب فادي مخطوب بحادث سير شمال غرب القدس



وطن: توفي الشاب فادي مخطوب (21 عاما) من سكان القبيبه شمال غرب مدينة القدس المحتلة، جراء حادث سير ذاتي لمركبة غير قانونية كان يقودها في منطقة نفق بدو شمال غرب القدس.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن الشاب، اثناء سيره من رام الله باتجاه بدو ووصوله لنفق بدو فقد السيطرة على مركبته، فانحرفت واصطدمت بالجدار الاسمنتي للنفق مما ادى لاصابة السائق باصابات وصفت بالخطيرة نقل على اثرها لمجمع فلسطين الطبي برام الله.

واضاف ارزيقات أن الاطباء اعلنوا عن وفاته بعد لحظات من وصوله.



واكد ارزيقات أن خبراء الحوادث باشروا اجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.