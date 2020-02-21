الرئيس: حركة فتح هي صاحبة المشروع الوطني

وطن: تفقد الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، مركز الاقتراع لانتخابات لجنة اقليم حركة فتح في محافظة رام الله والبيرة.

واطلع لرئيس على سير الانتخابات، مشيدا بالعملية الديمقراطية وأهميتها في بناء الحركة ورفدها بالطاقات التي تعمل على بناء مؤسسات الدولة .

وأكد الرئيس أن حركة فتح هي صاحبة المشروع الوطني الفلسطيني وتسعى لاستنهاض قدرات كادرها، لنكون قادرين على مواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا وحقوق شعبنا .

وأشاد الرئيس بطاقات الشباب في احداث نقلة نوعية في المؤسسة التنظيمية، ولدورهم في قيادة المرحلة المقبلة لأن الرهان عليهم.