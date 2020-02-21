"الديمقراطية" تنظم مسيراً عسكرياً لمقاتليها وتوقد شعلة الانطلاقة في شمال القطاع

وطن: نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في محافظة شمال غزة، مسيراً عسكرياً لعدد واسع من مقاتلي كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة، جاب شوارع مخيم جباليا للاجئين وصولاً لمنطقة الهوجا بالمخيم، عشية الذكرى الـ51 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية.

وشارك عضوا المكتب السياسي للجبهة زياد جرغون، وسمير أبو مدلله، وعضو اللجنة المركزية ومسؤولها في محافظة الشمال عطية صالحة وعدد من أعضاء وكوادر الجبهة بالمحافظة، في إيقاد شعلة انطلاقة الجبهة الديمقراطية الـ51.

من جهته، قال أبو مدلله أن التصدي لـ"رؤية ترامب" وإفشالها يكون بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني بطي صفحة اتفاق أوسلو بكافة التزاماته المجحفة، وتصعيد المقاومة بكل أشكالها وصولاً للانتفاضة الشعبية الشاملة ضد الاحتلال والاستيطان على طريق العصيان الوطني الشامل.