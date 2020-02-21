القبض على شخص صادر بحقه مذكرات قضائية بـ1.5 مليون شيقل

وطن: قبضت شرطة رام الله والبيرة، اليوم الجمعة، على شخص صادر بحقه مذكرات قضائية بقيمة مليون ونصف المليون شيقل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، "بعد البحث والتحري والمتابعة من قبل مركز شرطة بيرزيت، وبالتنسيق مع عمليات مديرية شرطة ضواحي القدس، ومركز شرطة جنوب القدس، تمت متابعة ورصد الشخص المطلوب وإلقاء القبض عليه".

وأكد ارزيقات أنه "تم التحفظ على الشخص المطلوب تمهيدا لتسليمه لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولا".