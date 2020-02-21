ترامب ينتقد منح "باراسايت" جائزة أوسكار لأنه "كوري"

وطن: انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة منح الفيلم الكوري الجنوبي باراسايت جائزة أوسكار أفضل فيلم لعام 2020 متسائلا كيف يمكن لفيلم أجنبي أن يفوز بهذه الجائزة العريقة.

وأمام تجمع انتخابي حاشد في كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو تساءل ترامب: "كم كانت جائزة الأكاديمية سيئة هذا العام؟".

وأضاف: "لدينا ما يكفي من المشاكل مع كوريا الجنوبية، حول التجارة، إضافة إلى ذلك يعطونهم لقب أفضل فيلم للعام؟".

ودخل فيلم باراسايت تاريخ الأوسكار بعد أن أصبح أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بأكبر جائزة سنوية في هوليود.

وأضاف ترامب: "هل كان الفيلم جيدا؟ لا أعلم" ملمحا على ما يبدو إلى أنه لم يشاهده.

وردت شركة التوزيع الأميركية نيون على الرئيس بتغريدة على تويتر قائلة إن معارضته للفيلم المرفق بشريط ترجمة "مفهومة فهو لا يحسن القراءة".

وترامب الذي بنى رئاسته على الشعار القومي "أميركا أولا"، قال إنه حان الوقت لإعادة أفلام كلاسيكية من عصر هوليود الذهبي.

وقال: "لنعد فيلم ذهب مع الريح، هل يمكننا إعادة ذهب مع الريح رجاء؟".

وانتقد ترامب أيضا الممثل براد بيت الفائز بجائزة أفضل ممثل في دور ثانوي.

وكان براد بيت قد استخدم خطاب قبوله الجائزة لتأييد عملية عزل ترامب التي انتهت بتبرئته أخيرا في مجلس الشيوخ في مطلع شباط/ فبراير.