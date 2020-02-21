اشتية : لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا المستجد" في فلسطين

وطن: أكد رئيس الوزراء د. محمد اشتية أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وأن الحالات التي تم وضعها تحت الحجر في أريحا هي فقط من باب الاحتياط، مشيرا إلى أن طواقم وزارة الصحة على أتم الجاهزية لمواجهة هذا المرض.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الجمعة، مركز الحجر الصحي الذي أقامته وزارة الصحة في أريحا، للتعامل مع المسافرين القادمين من الصين والدول التي انتشر فيها فيروس كوفيد-19"كورونا المستجد".

وقال رئيس الوزراء: "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس جئنا لأريحا لنتابع عن كثب كافة التجهيزات للتعامل مع كافة المسافرين القادمين من الصين والدول التي انتشر فيها الفيروس، ونشكر المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر على تعاونهما معنا بخصوص مواجهة هذا المرض، حيث عملنا على تجهيز معبر رفح مثلما جهزنا أريحا بعيادات الفحص الأولي ومراكز الحجر الصحي".

وقدم اشتية شكره للواء توفيق الطيراوي لتوفيره أكاديمية "فتح" بالقرب من جامعة الاستقلال لصالح وزارة الصحة، وذلك من أجل استخدامها في الحجر الصحي.