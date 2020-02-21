نقابة الاطباء تؤكد استمرار احتجاجاتها

رام الله - وطن: قرر مجلس نقابة الاطباء مواصلة الاجراءات الأحتجاجية ردا على تجاهل الحكومة لمطالب النقابة .

وقا لالمجلي في بيانه ان الاجراءات الاحتجاجية ستتواصل بسبب تجاهل الحكومة لمطالبنا بـ"توفير الكوادر والاطباء لدرء الكارثة عن قطاع الصحة، ورفع اليد عن البرامج المشبوهة لتجاوز مهنة الطب المتمثلة بما يسمى دكتور بصريات وغيرها ومطالب وحقوق الاطباء".

وعمم مجلس النقابة على جميع الاطباء بالجهوزية التامة والاستعداد للتضحية في مواجهة فايروس كورونا برغم الاجراءات الاحتجاجية وتقصير الحكومة في توفير مستلزمات الوقاية من ملابس معزولة ومواد تعقيم و اماكن عزل في كل المناطق.