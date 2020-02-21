مصر تبدأ بناء جدار إسمنتي على حدود قطاع غزة

وطن: بدأت السلطات المصرية منذ أسابيع، بناء جدار إسمنتي على حدودها الشرقية مع قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن فرقا هندسية مصرية، باشرت بناء جدار إسمنتي يصل ارتفاعه إلى ثلاثة أمتار تقريبا.

وقد يبلغ طول الجدار بعد الانتهاء منه نحو “13.5 كيلومترا”.

ويبدأ الجدار من معبر “كرم أبو سالم” (شرق رفح)، الذي تسيطر عليه إسرائيل، ويصل حتى البحر المتوسط (غربا).

وذكر الشهود، أن السلطات المصرية تبني الجدار داخل أراضيها، ويبتعد عدة أمتار عن جدار قديم، سبق أن أقامته القاهرة، عقب تدمير جدار فولاذي من قبل فلسطينيين عام 2008.

وأنجزت مصر نحو كيلومترين من الجدار الجديد.

وأضاف الشهود أن القاهرة أنشأت مصنعا للأسمنت، في محيط ميناء رفح البري، بين مصر وقطاع غزة، لخدمة أعمال البناء.

وأوضحوا أن القوات المصرية دفعت بمعدات ثقيلة لبناء الجدار، وفرق فنية وكثير من العمال، الذين يبدأون العمل من الصباح وحتى المساء.

ويشاهد من داخل الأراضي الفلسطينية، رافعات وحفارات وجرافات ومعدات هندسية أخرى، تقوم بعمليات تسوية الأرض للبناء، وسط تشديدات أمنية كبيرة من القوات المسلحة المصرية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة الداخلية بغزة، أو حركة “حماس” التي تحكم القطاع منذ عام 2007، على أعمال بناء الجدار.

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