فيديو| سلطات الاحتلال تجبر المقدسي ياسر عباسي على هدم منزله بيده في حي سلوان

وطن: أجبرت سلطات الاحتلال، المواطن المقدسي ياسر عباسي، على هدم منزله بيده في بلدة سلوان بالقدس الشرقية.

وقبل نحو شهر، سلّمت طواقم البلدية، عباسي، قرارا بهدم منزله، بداعي البناء غير المرخص.

وقال عباسي، "قبل نحو شهر، تم تسليمي قرارا بالهدم، وطالبوني عدة مرات، آخرها الأحد الماضي، بوجوب هدم المنزل، حيث تم إمهالي حتى الأحد المقبل لتنفيذه".

وأضاف "أنت تتعب وتشقى طوال حياتك من أجل بناء منزل، ومن ثم يأتون في نهاية الأمر ليطلبوا منك هدم منزلك بيديك".

ويقيم عباسي بالمنزل مع زوجته وأولاده الأربعة قبل هدمه.

وقال "يريدون تهجير سكان القدس، ولكنهم يحلمون أن يخرجونا، فنحن باقون هنا ولن نرحل".