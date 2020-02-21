فيديو| مئات الأردنيين يهتفون قرب سفارة واشنطن .. "لأجل الأقصى خلي غضبك يهز الأرض"

وطن: نظم مئات الأردنيين، الجمعة، وقفة قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة عمان، في إطار فعاليات احتجاجية تشهدها المملكة، ضد "صفقة القرن" المزعومة، للأسبوع الرابع.

وبدأت الفعالية بمسيرة انطلقت بعد صلاة الظهر من أمام مسجد أبي أيوب الأنصاري بحي عبدون، وصولا إلى ساحة قريبة من السفارة الأمريكية.

وتأتي الوقفة تحت شعار "عمان شقيقة القدس"، بدعوة من "التحالف الوطني لمواجهة صفقة القرن‎"، ضمن فعاليات احتجاجية مستمرة ضد الخطة المزعومة، تشهدها العديد من محافظات المملكة، للأسبوع الرابع.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: "تسقط تسقط صفقة القرن"، و"نرفض التطبيع بكل أشكاله مع العدو الصهيوني"، و"لن نرهن أنفسنا للاحتلال، ولن نكون شركاء في الجريمة"، وعبارات غيرها تندد بالصفقة.

كما هتفوا: "لأجل الأقصى خلي غضبك.. يهز الأرض يهد جبال"، و"حلّو عنا حلّو عنا.. هذا الوطن كله النا"، و"جينا اليوم في عمان.. نوصلها للأمريكان.. يا سفير الأمريكان.. وصل صوتي من عمان.. لزعيمك الجبان".

وشهدت الفعالية العديد من الكلمات، حيث دعا ملقوها الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم من الصفقة، وضرورة الحفاظ على وحدة الصف.

وأكد المنظمون في ختام الوقفة، استمرارهم بإقامة الفعاليات الرافضة للصفقة المزعومة.