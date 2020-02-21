بينيت يصادق على 1900 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

وطن: قرر وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينيت، المصادقة على خطة لبناء أكثر من 1900 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن بينيت أوعز إلى ما تُسمى "لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية" في الضفة بالمصادقة على خطة لبناء أكثر من 1900 وحدة استيطانية في عدة مستوطنات منها "عيلي وتسوفيم" و"نوقديم والون شفوت" في غوش عتسيون.

ومن المقرر أن تلتئم اللجنة "الإسرائيلية" في يوم الأربعاء المقبل لإقرار هذه الخطة.

وتنص الخطة على بناء 600 وحدة استيطانية جديد في مستوطنة "عيلي"، التي يعيش فيها 930 عائلة مستوطنين على أراضي مسروقة من الفلسطينيين، فيما يجري الحديث عن مضاعفة عدد المستوطنين فيها.