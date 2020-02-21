الذهب يصل أعلى مستوى في 7 سنوات

وطن: بلغت أسعار الذهب خلال تعاملات، الجمعة، أعلى مستوياتها في 7 سنوات، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر ونصف الشهر.

ويأتي ذلك في وقت تلقى فيه المعدن النفيس الدعم من جراء الارتفاع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا" في كوريا الجنوبية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1626.27 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوياته منذ فبراير 2013. فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 1627.40 دولار للأونصة.

ومنذ بداية الأسبوع، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.5% وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ الثالث من يناير الماضي.

وحذر صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي من أن انتشار الفيروس أكثر قد يعرقل تعافيا متوقعا للاقتصاد العالمي، والذي اعتبره "هشا للغاية".