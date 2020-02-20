تمديد اعتقال الصحفي يزن أبو صلاح لثمانية أيام

وطن: مددت محكمة سالم العسكرية اعتقال الصحفي يزن جعفر أبو صلاح (23 عاماً) من جنين، لمدة ثمانية أيام بذريعة استكمال التحقيق .

وأفاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الصحفي "أبوصلاح" بتاريخ 22/1/2020، خلال مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس ونقلته الى التحقيق في مركز تحقيق الجلمة، ومنعت محاميه من زيارته .

وأضاف بأن محكمة الاحتلال مددت اعتقال "أبوصلاح" 3 مرات آخرها اليوم لمدة 8 أيام لاستكمال التحقيق معه، وكانت سمحت لمحاميه بزيارته يوم الاثنين الماضي منذ اعتقاله بعد منع استمر لأكثر من 3 اسابيع .