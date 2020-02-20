جنين: تمديد اعتقال أسير والحكم على آخرين بالسجن وغرامة مالية

رام الله- وطن: مددت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، اعتقال الأسير محمد شادي جرار من جنين، للمرة الخامسة على التوالي، ومنعت عائلته من حضور محاكمته .

وأفاد ذوو الأسير جرار، بأن محكمة سالم العسكرية مددت اعتقال نجلهم الذي يخضع للتحقيق في سجن مجدو، حتى الأول من نيسان المقبل، ومنعت جدته المسنة من دخول المحكمة .

وفي السياق ذاته، حكمت محكمة سالم على الأسيرين الشابين أدهم ياسر حنايشة، ومحمد صادق حنايشة، من بلدة قباطية جنوب جنين، بالسجن لمدة 14 شهرا وغرامة مالية بقيمة 2000 شيقل، لكل منهما .

(وفا)