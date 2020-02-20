اصابة سائق فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس شرق رام الله

وطن: ذكرت وسائل إعلام عبرية أن فلسطيني أصيب برصاص جيش الاحتلال، مساء اليوم، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب بلدة بيتين شرق رام الله.

وزعم الاحتلال أن محور شارع "60" تعرض لإلقاء زجاجتين حارقتين، وأثناء تمشيط الجنود للمنطقة، سارت مركبة فلسطينية بسرعة عالية تجاه الجنود، فقام الجنود بإطلاق النار على السيارة.

وذكر جيش الاحتلال أن السائق أصيب في الجزء العلوي من جسده. وتم نقله بجيب اسعاف عسكري الى مستشفى "شعاريه تسيدك" الإسرائيلي.