للمرة الرابعة.. الزمالك يحصد السوبر المصري

وطن: حقق فريق الزمالك لقب كأس السوبر المصري لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد تغلبه على منافسه التقليدي الأهلي ( 4-3 ) بركلات الترجيح، بعد نهاية اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل بدون أهداف مساء الخميس، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وانتهى اللقاء بالتعادل دون أهداف، ولجأ الفريقان لركلات الترجيح، وسجل للأهلي التونسي علي معلول، وعمرو السولية، ومحمود متولي، وأضاع محمد هاني، وأليو بادجي، فيما أحرز للزمالك محمود علاء، وفرجاني ساسي، وطارق حامد، وعبد الله جمعة، وأهدر أشرف بن شرقي.

وحقق الزمالك ثاني بطولاته تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، بعدما توج بلقب السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي، وخسر الأهلي أول بطولة تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر.

احتفل لاعبو الزمالك مع جماهيرهم بالفوز بلقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم.

وقدم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك فاصلا راقصا مع زملائه بعد ضربة الترجيح الخامسة الحاسمة، التي ترجمها عبد الله جمعة إلى هدف التتويج بكأس السوبر (4-3)، ومن ثم توجه شيكابالا مع زملائه إلى المدرجات للاحتفال مع جماهيرهم باللقب.