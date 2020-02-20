كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي وانوصة ذهب في رام الله

رام الله- وطن: كشفت الشرطة، اليوم الخميس، ملابسات سرقة مبلغ 24 ألف شيكل واونصة ذهب بقيمة 2000 دينار أردني بأقل من 24 ساعة من منزل احد المواطنين في رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن احد المواطنين تقدم بشكوى إلى إدارة المباحث العامة حول تعرض منزله للسرقة من قبل شخص مجهول وسرقة مبلغ مالي بقيمة 24 ألف شيكل واونصة ذهب بقيمة 2000 دينار أردني.

على الفور توجه خبراء التحريات والأدلة الجنائية إلى المنزل، ومن خلال معاينة المنزل والبحث والتحري تم التوصل إلى هوية الفاعل، وإلقاء القبض عليه خلال اقل من 24 ساعة.

وبأخذ أقوال المشتبه به بعملية السرقة، اعترف بقيامة بسرقة المبلغ المالي والمصاغ الذهبي من داخل المنزل، وإخفائه المسروقات، وضبط جزء من المبلغ 22200 شيكل واونصة الذهب وتم التحفظ عليه من اجل استكمال الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولا.