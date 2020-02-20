عائلة الشاب عبدالله عكة لـوطن: ابننا يعاني من اضطرابات نفسية ونناشد بإطلاق سراحه من شرطة طولكرم

وطن: ناشدت عائلة الموقوف لدى شرطة طولكرم عبدالله عكة (33 عاماً)، الرئيس، ورئيس الوزراء ، واللواء حازم عطالله، باطلاق سراح ابنها عبد الله الذي يعاني من اضطرابات نفسية.

وقال موسى عكة شقيق الشاب عبد الله، في اتصال مع وطن، إن الشرطة القت القبض على شقيقه في بلدته عنبتا، مساء الثلاثاء، بدعوى حمله "بلطة" في الشارع، نافياً ان يكون شقيقه كان يحمل "بلطة".

وأضاف أنه زار شقيقه أمس، في الاحتجاز وأخبره أنه تعرض لضرب مبرح من قبل عناصر الشرطة في طولكرم، وقد لاحظ وجود كدمات في وجهه جراء الاعتداء عليه أثناء التوقيف، وفق قوله.

وأوضح أنه تم عرضه على النيابة العامة، الثلاثاء، وقررت توقيفه لمدة 48 ساعة إضافية، حيث كان من المفترض أن يتم عرضه على المحكمة اليوم، ولم يحدث ذلك، وفق قوله.

وأكد أن شقيقه بحاجة لرعاية طبية ونفسية بدلا من التوقيف والاعتداء عليه، مشيراً إلى أنه تم عرضه قبل اسبوعين على طبيب نفسي، ويوجد لديهم تقرير طبي يثبت ذلك.

فيما يلي التقرير الطبي:

من جانبه، قال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات لـوطن، إن الشرطة أبلغت بوجود شخص يحمل "بلطة" ويقوم بمطاردة المواطنين في بلدة عنبتا بطوكرم، حيث تحركت قوة من الشرطة وتمكنت من السيطرة عليه واحضاره، وارسلته للخدمات الطبية، والتي أكدت بدورها انه لا مانع من توقيفه.

وأكد ارزيقات أن الموقوف يعاني من اضطرابات نفسية.

فيما يلي البلطة التي كان يحملها عبدالله وفق الشرطة: