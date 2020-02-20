الصحة: تجهيز مركز للحجر الصحي في أريحا للتعامل مع القادمين من الدول التي انتشر فيها كورونا

رام الله- وطن: جهزت وزارة الصحة الفلسطينية مركزاً للحجر الصحي في محافظة أريحا والأغوار، للتعامل مع المسافرين القادمين من الصين والدول التي انتشر فيها فيروس كوفيد 19 والذي عرف سابقاً بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت وزيرة الصحة د. مي الكيلة في بيان صحفي، أن المركز جرى تجهيزه اليوم الخميس، لاستقبال المسافرين القادمين من الدول التي انتشر فيها الفيروس، لعمل الحجر الصحي عليهم وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية لمدة 14 يوماً.

وأكدت الوزيرة الكيلة أهمية تظافر جميع الجهود من كافة شرائح المجتمع للحيلولة دون وصول الفيروس إلى فلسطين، مضيفة أن فلسطين لا تزال خالية حتى اليوم من أي إصابة بفيروس كوفيد 19.

وتابعت د. الكيلة أن طواقم الوزارة العاملة على معبر الكرامة وفي مركز الحجر مستعدون للتعامل مع جميع الحالات المشتبه بإصابتها، حيث تم إجراء فحوصات للعديد من المرضى، وجميعها كانت سلبية، أي أنها خالية من الفيروس.