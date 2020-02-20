جمعية التنمية الزراعية تطلق برنامج تطوير السوق المتكامل في الأراضي الفلسطينية

وطن: اطلقت جمعية التنمية (الاغاثة الزراعية) برنامج تطوير السوق المتكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة "IMDP" وذلك بتمويل من الوكالة الدنمراكية للتنمية والتعاون والوكالة السوسرية للتعاون وبتنفيذ واشراف مؤسسة أوكسفام بالشراكة مع الاغاثة الزراعية وبالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية.

وخلال كلمته قال تيسير محيسن مدير فرع جمعية التنمية الزراعية بغزة أن البرنامج يدعم الشراكة المتبادلة مع المؤسسات الشريكة والتعلم المتبادل، وأكد أن تنفيذ البرنامج يأتي ضمن خطوات متقدمة في مجال ريادة الأعمال بمجال العمل الزراعي، مشيراً الى أن البرنامج يجب أن يقدم أفضل ما لديه لدعم القطاع الزراعي برغم الظروف السياسية الصعبة في هذه الأونة منها تنفيذ صفقة القرن والظروف المعيشية الصعبة.

من جانبه أشار المهندس لؤي الوحيدي ممثل مؤسسة أوكسفام أن البرنامج مرتبط بأفاق توفير فرص عمل للريادين وإدرار دخل للعاملين بالمجال الزراعي وفق منظمة تتناسب مع مجموعة من الفجوات التي تم تحديدها ضمن اطار البرنامج.

وأكد أن تنفيذ برنامج تطوير السوق المتكامل في الأراضي الفلسطينية في ظل عدم وجود توظيف في القطاع الزراعي دليل ومؤشر على الصمود الفلسطيني السياسي والاقتصادي في ظل الأزمات الكبيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وقال ممثل وزراة الزراعة الفلسطينة أحمد الدباغ " أن الرقي بالمستوى والخبرة للعاملين بالقطاع الزراعي سيساهم في زيادة انتاج وتحسين 6 سلاسل قيمة تتمثل في (اللوزيات وقطاع الألبان، بصل وجزر، النحيل والعنب، محصول الفلفل والبقدونس والكوسا) متأملاً من المدربين بذل ونقل ما لديهم من خبرة بما يعود بالنفع على القطاع الزراعي وتحسين الوضع الاقتصادي للمزراعين وتلبية احتياجات القطاع الزراعي من المنتجات الزراعية".

وقدمت الأستاذة صفاء زين الدين منسقة البرنامج عرض تضمن أنشطة المشروع وأهدافه المتمثلة في تحسين مهارات الشابات والشبان وتسهيل دخولهم لسوق العمل كأصحاب أعمال خاصة أو مشاريع صغيرة أو موظفين في مجال سلاسل القيمة لمحاصيل النخيل والعنب بالاضافة الي الأبقار الحلوب وانتاج الألبان وبعض الخضروات المحددة في البصل والجزر.

وأكدت أن برنامج التدريب المتخصص يسعي الي تطوير قدرات المتدربين من المهندسيين الزراعيين والفنيين وكذلك المزارعين والنساء الرياديات والبالغ عددهم 277 شخص من كل فئة من الفئات الأربعة ، من طرف خبراء يتمتعون بخبرة متميزة في مجال سلاسل القيمة المستهدفة مع مراعاة التدريب حسب الأجندة الموسمية والموزعة على مدار الموسم الزراعي مشيرةً الى أن البرنامح يحمل منهجية جديدة في مجال التدريب بالقطاع الزراعي.