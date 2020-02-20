وزارة الاقتصاد توضح لوطن تفاصيل الاتفاق مع الاحتلال وتراجعه عن قرار منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية

وطن: قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، ان سريان الاتفاق الذي تم بلورته بوساطة دولية، مع الجانب الاسرائيلي بشأن تراجعه عن قرار منع تصدير المنتجات الزراعية وإنهاء اجراءاتها غير القانونية بمنع الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، يدخل حيز التنفيذ صبيحة يوم الاحد القادم 23.2.2020

وعن جوهر الاتفاق، قال محمود أبو شنب منسق الإعلام في وزارة الاقتصاد، لوطن: ان الاتفاق يقضي بالسماح باستيراد العجول من الخارج دون قيود، الأمر الذي يمكّنا من كسر الاحتكار والتحكم الاسرائيلي بهذا القطاع.

واضاف انه بموجب الاتفاق سيتم منح رخص استيراد مباشرة من دول اوروبية، كما سنقوم بإنشاء مناطق حجر صحي "الكرنتينا"، الأمر الذي يعزز رؤيتنا بالانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، وتوفير البنية التحية اللازمة لاستيراد المواشي، لافتا الى ان الاتفاق يعالج أزمة الفائض من بيض المائدة، خاصة اننا ننتج سنويا ما معدله 100 مليون بيضة، والفائض سيتم تسويقه بالسوق الاسرائيلي.

واضاف ابو شنب "سيكون هناك حرية تصدير المنتجات الفلسطينية للسوق الاسرائيلية والأسواق الدولية دون أي قيود خاصة التمور وزيت الزيتون والأعشاب الطبية."

واشار ابو شنب في حديثه الى ان التراجع الاسرائيلي عن القرارات التي اتخذها فيما يخص منع الفلسطينيين من ممارسه حقهم الطبيعي في تنويع اسواقهم ، ناتج عن صلابة موقف الحكومة الفلسطينية وتحقيق رؤيتها في موضوع الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال، مع الآخذ بعين الاعتبار ان الحكومة الفلسطينية ماضية قدماً في برنامج كامل متكامل وانطلاقا من الحق الطبيعي في ممارسه وتنويع اسواقنا.

واوضح ان اسرائيل حاولت الضغط على الجانب الفلسطيني باتجاه منع تصدير المنتوجات الفلسطينية والرد الفلسطيني كان واضحا بحظر المنتجات الزراعية الاسرائيلية بما فيها المشروبات والعصائر، ووقيمتها 400 مليون دولار، لكن بعد القرار والاتفاق الامور ستعود الى طبيعتها وسيتم الغاء قرار وقف استيراد المنتجات الاسرائيلية للسوق الفلسطيني.