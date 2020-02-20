من يوصل هذه الكلمات لوزير التربية؟

كتب إياد الرجوب : قد يقول قائل: هذا حكي فيسبوك، ولا قيمة له. ربما.

وقد يقول قائل: هذا كلام يهدف صاحبه من ورائه لتلميع نفسه. قد يكون.

وقد يقول ثالث: هذا كلام حق يُراد به باطل. (كما تعودنا في الاتهامات السياسية).

وقد يتساءل آخر: لماذا هذا الكلام في هذا الوقت بالذات؟ (استنادا إلى التنشئة التشكيكية بكل شيء).

وقليلون جدا من سيقفون جديًّا عند هذا الكلام، لا لشيء، إلا لأن الأغلبية العظمى من شعبنا تحولت إلى فئة "خلّصني وخذ عباتي".

أتمنى أن أجد أحدا حريصا على مستقبل أطفالنا ويهمس في أذن وزير التربية ويقول له: مناهجنا المدرسية للصفوف الأربعة الأولى (هذه هي التي اطلعتُ عليها) عبارة عن "نفايات تعليمية"، لا تتناسب مع طلبتنا في محتواها، وأسلوبها، والجهد المبذول في تدريسها، والوقت المطلوب لغرسها في عقول طلبتنا، مع الوسائل التعليمية والواجبات المنزلية التي تنضح بها الحاويات بعدما تكون قد أرهقت جيوب الأهالي، وهذا كله عدا عن الأخطاء اللغوية والفنية التي أقل ما توصف به هو أنها "عيب" كونها الوجه المعبر عن الوزارة بين يدي النشء.

وللتأكد من ذلك، أتمنى أن تعقد الوزارة امتحانا تقييميا شاملا لحصيلة 4 سنوات تعليمية تم ضخها في عقول أطفالنا، يقدمه الطلبة في اليوم الأول لهم في الصف الخامس بعد العطلة الصيفية مباشرة دون استعداد، وتكون أسئلة الامتحان تتعلق بالمخزون التعليمي المفترض للطالب/ة في نهاية ثُلث المسيرة التعليمية المدرسية، ولا تتعلق بـ"احفظ اليوم، وجاوب بكرة، وبشوفك بعدين".

أتمنى من كل أب أو أم أو أستاذ أو وزير أن يسأل نفسه سؤالا واحدا فقط: هل طلبة التوجيهي -إجمالا- ذوو المعدلات التسعينية في السنوات الأخيرة يتفوقون في الحصيلة التعليمية والمعرفية والثقافية وحتى الاجتماعية والوطنية على من كانوا بأعمارهم من طلبة التوجيهي ذوي المعدلات السبعينية زمن الاحتلال والانتفاضة الأولى؟

من يصدق نفسه الجواب سيقول: لا.

والسؤال الذي سقفز بعد ذلك هو: لماذا؟

ويقيني أن الجواب سيتعلق بالمناهج الهشّة، قبل الركون إلى الإجابة التي يحتمي بها واضعو المناهج دوما كي يعفوا أنفسهم من المسؤولية، وهي أن "جيل اليوم ما بدو يتعلّم".

وهل الإجابة الأخيرة تقنع أحدا؟

هذا الجيل يذهب للمدرسة في عمر 6 سنوات كعجينة لينة والأسرة التدريسية بمناهجها التعليمية تقولبه كيفما تشاء، وإن خرج من بين يديها لا يريد التعلم، فإنها هي والمنهاج من خلق منه جيلا لا يريد أن يتعلم.

أطفالنا أمانة في أعناقنا، وبهم سنواجه المستقبل.