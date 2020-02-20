لماذا يرفض الفلسطينيون " صفقة القرن " ؟؟

وطن للانباء : كشف معهد الأبحاث التطبيقية – أريج عن مجموعة من المعطيات والاسباب التي تقف وراء رفض الفلسطينيين لصفقة القرن التي اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب مؤخرا عن بنودها.

وبحسب معهد اريج فإنه في الوقت الذي تقترح فيه خطة " صفقة القرن " انتزاع حوالي 1760كم2 (30%) من أراضي الضفة الغربية الخصبة والمؤهلة وضمها إلى "إسرائيل "، فإنها تقترح في المقابل ضم حوالي 180 كم2 من أراضي صحراء النقب الى جنوب الضفة الغربية ، ويظهر من خلال الصور الجوية أن هذه المنطقة عبارة عن صحراء من التلال الصخرية شديدة الانحدار والتي لا يتوفر فيها أي مصدر للمياه وبدون أي قيمة تنموية ، للمزيد اضغط هنا

كما اكد المعهد ان الخطة تقترح ضم حوالي 610 كم2 من أراضي صحراء النقب الى قطاع غزة ، وان هذا المقترح ينص على استغلال حوالي 290 كم2 كمنطقة صناعة التكنولوجيا المتطورة، وحوالي 230 كم2 سيتم استخدامها في الزراعة و السكن ،و يظهر من خلال الصور الجوية أن هذه المنطقة عبارة عن صحراء من التلال الصخرية شديدة الانحدار لا تصلح لتنفيذ هذه المقترحات.



ووفقا لمعهد الابحاث التطبيقية – أريج فإن خطة " صفقة القرن " تقترح ايضا انتزاع حوالي 340,000 دونم من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية وضمها إلى #سرائيل ، بخاصة في منطقة غور الأردن والتي سيتم انتزاع حوالي 89,000 دونم من هذه الأراضي الزراعية ، للمزيد اضغط هنا



كما تقترح خطة الرئيس الامريكي ترامب انتزاع حوالي 1760كم2 (≈ 30%) من أراضي الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل، منها حوالي 23,000 دونم مصنفة أراضي المصنفة " ب "، ويبلغ عدد التجمعات الفلسطينية التي سيتم عزلها ضمن هذه المنطقة 105 تجمعات سكانية، يعيش فيها حوالي 400,000 مواطن فلسطيني، موزعين على 33 تجمع ضمن الأراضي المصنفة "ب " ويبلغ عدد سكانها حوالي 103,000 نسمة، 52 تجمع ضمن الأراضي المصنفة ج ويبلغ عدد سكانها حوالي 16,000 نسمة، 20 تجمع ضمن أراضي القدس الشرقية ويبلغ عدد سكانها حوالي 281,000 نسمة، كما تضم 56 تجمعاً بدوياً ، للمزيد اضغط هنا