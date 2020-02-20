كورونا يقتل عجوزين باليابان ودول تجلي رعاياها من سفينة يوكوهاما

رام الله- وطن: أعلنت وسائل إعلام يابانية اليوم "الخميس"، وفاة عجوزين أصيبا بفيروس كورونا المستجدّ أثناء وجودهما على متن سفينة سياحية خضعت لحجر صحّي في ميناء يوكوهاما بسبب تفشّي الوباء فيها.

وقالت وسائل إعلام عدّة بينها شبكة التلفزيون العمومية اليابانية "أن أتش كي" إنّ العجوزين رجل وامرأة في الثمانينيات من عمرهما وقد تم إجلاؤهما من السفينة "دايموند برنسيس" يومي 11 و12 الجاري بعد أن بدا أنّهما غير مصابين بالفيروس، لكن سرعان ما ظهرت عليهما أعراض المرض فأدخلا المستشفى حيث توفيا.

وهذان أول شخصين يفارقان الحياة من أصل أكثر من ستمائة شخص انتقلت إليهم العدوى على متن السفينة الموبوءة.

من جهته قال وزير خارجية كندا فرانسوا-فيليب شامبين إن الحكومة ستبدأ مساء اليوم الخميس إجلاء مواطنيها من على متن السفينة السياحية.

وأضاف شامبين للصحفيين في أوتاوا "الطائرة التي استأجرتها الحكومة موجودة حاليا بطوكيو. سنبدأ عملية الفحص لما قبل الطيران والإنزال مساء الغد بالتوقيت المحلي".

وقال إن الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا لن يتم السماح لهم بالمغادرة، كما سيخضع الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس للعلاج باليابان. ويوجد 251 كنديا على متن السفينة دايموند برنسيس وتأكدت إصابة 47 منهم بالفيروس.

وأما من سيتم إجلاؤهم، فبمجرد وصولهم إلى كندا سوف ينقلون إلى قاعدة تدريب على الطيران في أونتاريو لوضعهم في حجر صحي لمدة 14 يوما.

وخضعت "دايموند برنسيس" لحجر صحي منذ أوائل هذا الشهر. ويوجد على متنها أكثر من ثلاثة آلاف شخص من الركاب والطاقم. وأجلت كندا بالفعل نحو أربعمئة شخص من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا.

إصابات متجددة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم ليصل عدد المصابين في البلاد إلى 82.

وأضافت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان بأن من بين الحالات الجديدة 23 حالة تبين أن حدثت أثناء قداسات كانت تحضرها مريضة تبلغ من العمر 61 عاما بمدينة دايجو وسط البلاد أثبتت التحاليل إصابتها بالفيروس.

ونشرت كنيسة شينتشيونجي بيانا على موقعها الإلكتروني الأربعاء أكدت فيه أن عشرة من أعضائها التقطوا الفيروس جراء تعاملهم مع المرأة التي كانت تحضر تلك القداسات.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ بالصين القاريّة الخميس إلى 2112 حالة بعدما سجّلت مقاطعة هوباي (بؤرة الوباء وسط البلاد) 108 حالات وفاة خلال الساعات 24 الفائتة.

وقالت لجنة الصحّة في هوباي، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إنّ الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجّلت بعاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأضافت أنّه خلال الساعات 24 الماضية سجّلت في ووهان 615 إصابة جديدة بالفيروس، في حين سجّلت في بقية أنحاء المقاطعة 13 إصابة جديدة فقط، في حصيلة تمثّل انخفاضاً كبيراً جداً عن تلك المسجّلة الأربعاء (1693 إصابة جديدة في هوباي).

من جهة ثانية خفّضت اللجنة الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجّلة الأيام الماضية، من دون أن توضح سبب هذا الخفض.

وبحسب الحصيلة الجديدة، بات عدد المصابين بالفيروس في عموم أنحاء الصين القارية 474500 مصاب.