الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم "الخميس"، حملة اعتقالات طالت العديد من المواطنين في الضفة الغربية، من بينهم الأسير المحرر رأفت ناصيف، القيادي في حركة "حماس".

وداهمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم، واقتحمت منزل القيادي ناصيف، قبل ان تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما واعتقلت أدهم عزات الريماوي، بعد مداهمة منزله والعبث في محتوياته.

وفي محافظة سلفيت اقتحمت قوة اسرائيلية بلدة دير استيا واعتقلت الشاب رامز أبو فارس بعد اقتحام منزله وتفتشيه.

وفي العيسوية شرقي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال كل من وديع داود عليان وحمد زكريا عليان، واقتحمت العديد من المنازل وحققت مع عدد من المواطنين ممن يقضون فترة في الحبس المنزلي.