أجواء باردة وتساقط للأمطار

رام الله- وطن : يطرأ اليوم " الخميس" ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً نهاراً، وبارد ليلاً، وما بين غائماً جزئياً إلى غائم، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة أحياناً خلال ساعات النهار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



الجمعة :غائم جزئي وماطر ليلاً

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق، وخلال ساعات الليل تتأثر فلسطين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



السبت :أمطار متفرقة

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً وبارداً بوجه عام، وتسقط الأمطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



الأحد :غائم جزئي وماطر



لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، وخلال ساعات الليل يحتمل أشتداد تساقط الامطار التي قد تصحب بزخات من البرد، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



الإثنين :أمطار متفرقة

يطرأ إنخفاض على دجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهياة لتساقط الامطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.



الثلاثاء :أمطار متفرقة

يكون الطقس غائماً، وبارداً بوجه عام، وتسقط الامطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحياناً فوق معظم المناطق، وخلال ساعات المساء والليل يتوقف تساقط الامطار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.