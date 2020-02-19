العيسوية: الافراج عن الشاب زياد ابو ريالة بشرط الحبس المنزلي 5 ايام

رام الله- وطن: تمكن المحامي محمد محمود من اثبات براءة موكله الشاب زياد ابو ريالة رغم تقديم لائحة اتهام له في المحكمة المركزية.

أوضح المحامي محمد محمود ان موكله اعتقل بتاريخ 12/2/2020 بعد اقتحام منزله في العيسوية ليلا، وقدمت له لائحة اتهام في المحكمة المركزية تضمنت " القاء مفرقعات باتجاه قوات الشرطة المقتحمة لبلدة العيسوية والمشاركة في المواجهات ومحاولة الاعتداء على الشرطة ومحاولة الاصابة بشروط مشددة "، مستندة في ذلك الى شهادة اثنين من أفراد الشرطة التي قالت أن زياد القى عليهما المفرقعات من على بعد 5 أمتار، وهرب الى منزله.

وعرض المحامي محمد محمود تسجيلا يكشف بأن موكله زياد لم يخرج من منزله وكان خلال القاء المفرقعات يقف على نافذة المنزل، وهذا ما أكده وقاله خلال التحقيقات معه.

وأضاف المحامي محمود انه تم الإفراج عن موكله بعد عرض التسجيل بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 ايام.