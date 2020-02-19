مواطنون يشعلون الاطارات امام مستشفى اريحا بسبب اصابات كورونا والصحة تنفي

وطن: اشعل مواطنون مساء اليوم الاطارات المطاطية امام مستشفى اريحا في خطوة احتجاجية على وجود اصابات بمرض الكورونا في المستشفى.

وقال امين سر حركة فتح في اريحا والاغوار نائل ابو العسل، ان اشعال الاطارات هي خطوة احتجاجية ضد وضع اصابات في مرض الكورونا لاشخاص قادمين في الصين في مستشفى اريحا، مطالبا بارسالهم الى مدنهم، لافتا الى وجود 5 حالات مصابة.

وقال ان المرضى في اريحا غير قادرين على الوصول الى المستشفى.

وكدت وزارة الصحة أن فلسطين لا تزال خالية حتى اليوم من أي إصابة بفيروس كوفيد 19، والذي عُرف سابقاُ بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزيرة مي الكيلة أن ما يشاع حول وجود إصابات بفيروس كوفيد 19 في مستشفى أريحا الحكومي أو أي مركز آخر للوزارة في الوطن، هي إشاعات لا أساس لها من الصحة.