القطب الطلابي لوطن: سنمنع باسم خوري من دخول جامعة بيرزيت وسنلاحقه في اجتماعات مجلس الامناء حتى يستقيل

رام الله - وطن: تعهد القطب الطلابي التقدمي الذراع الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في جامعة بيرزيت، عضو مجلس امناء الجامعة باسم خوري بالضغط عليه وملاحقته حتى استقالته من منصبه، كما قرر القطب انه لن يسمح لخوري منذ يوم غد في دخول حرم الجامعة.

وقال منسق القطب باسل البرغوثي لوطن ان رسالة وموقف القطب اليوم انه لن نسمح لهذا المطبع بدخول حرم جامعة بيرزيت وحضور أي من فعاليات الجامعة أينما كانت، وسنتصدى لتواجده في أي اجتماع قادم لمجلس امناء جامعة بيرزيت، ونطرده منها، حتى يقدم على استقالته من مجلس امناء الجامعة.

وينص القانون ان اعضاء مجلس امناء الجامعة لا يمكن فصلهم من منصبهم، بل يقومون بتقديم استقالاتهم بشكل طوعي.

وقال منسق القطب انه تم توجيه دعوة الى إدارة جامعة بيرزيت ومجلس امناءها بأخذ موقف حاسم وواضح اتجاه باسم خوري وأمثاله، ولا يكون هذا الموقف بأقل من مقاطعته وطرده من الاجتماعات، والضغط عليه من اجل ان يستقبل.

واوضح باسل البرغوثي ان القطب سيقوم غدا الخميس بتوزيع صور خوري في مختلف كليات واقسام الجامعة ومداخلها والتوضيح للطلبة ما قام به من تطبيع، مجددا ادانته واستنكاره لما قام به باسم خوري، من مشاركة في مؤتمر تل ابيب التطبيعي.

واكد البرغوثي ان الكتل الطلابية في الجامعة استنكرت وادانت ما قام به خوري من تطبيع وكان موقفها واضح من ادانة تطبيعه.

وكانت الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت قد نظمت قبل يومين وقفة احتجاجية داخل حرم الجامعة عبرت خلالها عن رفضها وادانتها لمشاركة عضو مجلس امناء الجامعة في لقاء تل ابيب، الذي ضم شخصيات فلسطينية واسرائيلية .