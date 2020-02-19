الاعلام العبري .. الخادم المطيع لجيش الاحتلال

وطن: نشر التلفزيون الاسرائيلي تقريرا مصورا حول عمليات البحث التي قام بها جيش الاحتلال عن فخر قرط، الذي قال انه منفذ عملية اطلاق نار على جنوده قرب قرية كفر نعمة غربي رام الله، قبل ان يعلن جيش الاحتلال عن العثور على جثته بعد اكثر من 10 ايام من وقوع العملية.

ويظهر التقرير الدور الحقيقي الذي يلعبه الاعلام العبري، باعتباره احد الادوات التي تخدم جيش الاحتلال، وتمرر رسائله للجمهور الاسرائيلي بصورة الجيش الذي لا يقهر، وما يدلل على ذلك اعتراف معد التقرير انه رافق فرق جيش الاحتلال اكثر من مرة في اقتحاماته للقرى والبلدات الفلسطينية، ومنازل المواطنين .

ويبدأ التقرير في تسليط الضوء على التعاون الاستخباراتي بين اجهزة الاحتلال المختلفة، في جمع المعلومات عن منفذ العملية، في محاولة لرسم صورة القدرات الاستخباراتية الاسرائيلية ، والتباهي بها، متجاهلا فشل جهاز الشاباك ومخابرات الاحتلال في التوصل لاي معلومة عن الشهيد فخر خلال عشرة ايام، من البحث المستمر والاقتحامات المتكررة لقرى غربي رام الله.

وفي كل حدث، يُصدر جيش الاحتلال روايته، فيؤلفها كما يشاء ويبثها عبر الاعلام العبري الذي يعد بوقا له احيانا، واحيان اخرى تلك المرآة التي تجمله او تضخمه، كما كان التقرير العبري، الذي توقف عند مشاركة الاف العناصر من الالوية والوحدات المقاتلة مثل لواء كفير والشاباك والمستعربين، في البحث عن شخص واحد، لكنه لم يشر الى انه فشل في العثور عليه خلال الايام الماضية، عل ىالرغم انه لم يبتعد سوى مئات الامتار عن مكان العملية، حيث تذرع جيش الاحتلال انه عثر عليه في منطقة حرجية.

وتبنى التقرير العبري مزاعم جيش الاحتلال بالعثور على جثمانه وبجانبه بندقية من نوع ( M16) لكنه لم ينشر اي صورة لذلك، على عكس كل مرة كانت تقع بها عملية دهس او طعن او اطلاق نار، كان يقوم بتصوير السلاح او السكين او المركبة ونشرها للاعلام، وفي احيان اخرى وحسب شهود عيان كان يضع جيش الاحتلال السكين بجانب شبان كان يطلق النار عليهم ويلتقط لهم الصور وينشرها، لكن في حالة فخري لم ينشر اي صورة له.

لقد صب التقرير العبري جهده على رسم جيش الاحتلال في صورة المنتصر، وكأنه في مهمة عسكرية كبيرة وامام جيش مزود بالاسلحة والطائرات والمدافع، مع كل مرة كان يقتحم بها منازل الفلسطينيين وهم نيام في قرى غرب رام الله وتحديدا في قرية كفر نعمة، او اثناء مواجهة فتية واطفال يتصدون للجنود بالحجارة والزجاجات الحارقة.

لم يكن هذا التقرير العبري الاول، ولن يكون الاخير، الذي يعكس مدى الدور الذي يؤديه الاعلام العبري في خدمة جيش الاحتلال وروايته فقط، لكن لعله يوقظ من يعول على الصحفي الاسرائيلي لايصال صوت الفلسطينيين الى الاسرائيليين .