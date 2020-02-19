الاحتلال يعيق عمل طواقم زراعة قلقيلية

وطن: أعاقت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عمل طواقم مديرية زراعة قلقيلية، أثناء ضبطها شاحنة محملة بمنتجات إسرائيلية كانت في طريقها إلى الأسواق الفلسطينية.

وأفاد رئيس قسم الإعلام في مديرية زراعة قلقيلية أسامة أبو حمدة، بأن طواقم المديرية لاحقت الشاحنة وتمكنت من إيقافها قرب مفترق بلدة كفل حارس شمال سلفيت، مشيرا إلى أن السائق تمكن من الفرار.

وأضاف أبو حمدة أنه عندما شرع أفراد الطاقم باتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول، حضر عدد من جنود الاحتلال والمستوطنين، ومنعوهم من استكمال عملهم واحتجزوهم لنحو 6 ساعات، بحجة أن البضاعة إسرائيلية، ولا يجب المساس بها.

وتابع أن أفراد الطاقم تمكنوا من التحرز على الشاحنة ونقلها إلى مدينة سلفيت، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

(وفا)