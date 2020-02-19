الشرطة تنفي وجود امرأة متوفية ومتعفنة بمنزلها منذ شهر ونصف

رام الله- وطن: نفت الشرطة وعلى لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول العثور على مواطنة متوفية منذ شهر ومتعفنة داخل منزلها وان ابنائها تركوها دون زيارتها .

واوضح ارزيقات أن مسنة وجدت اليوم متوفية في طولكرم والوفاة كانت قبل ساعات قليلة قبل العثور عليها في منزلها وشقيقتها كانت عندها تقدم لها الخدمة قبل وفاتها بوقت قليل ولم تكن متعفنه ولا يوجد لها اولاد بالاساس.

وناشد ارزيقات كافة رواد مواقع التواصل ضرورة تحري الدقة في نقل الاخبار.

وحذر ارزيقات اصحاب الصفحات ومن يقوم بنشر اخبار كاذبه بأن الشرطة وخاصة وحدة مكافحة الجريمة الالكترونية ستقوم بملاحقة من يقوم بنشر الاخبار الكاذبه والاشاعات.