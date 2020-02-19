الهيئة المستقلة تطالب بنشر نتائج التحقيق في مقتل المواطن الطفل زكارنة خلال اطار زمني محدد

وطن: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" انها تتابع قضية مقتل الطفل صلاح زكارنة البالغ من العمر 15 عاماً من بلدة قباطية بمحافظة جنين، يوم أمس الثلاثاء 18/ 2/ 2020، والذي توفي متأثراً بإصابته في نفس اليوم وذلك أثناء قيام الأجهزة الأمنية بفض حفل استقبال أحد الأسرى المحررين في سجون الاحتلال.

وقد قامت الهيئة، وبناء على طلب عائلة الطفل زكارنة وبموافقة النائب العام، بانتداب طبيب من طرفها للاطلاع على عملية التشريح ونتائجها.

ورحبت الهيئة بإعلان الحكومة تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزارة العدل للوقوف على أسباب الوفاة وملابسات الاحداث التي وقعت ليلة أمس، مؤكدة على ضرورة نشر نتائج التحقيق التي تتوصل لها اللجنة خلال إطار زمني واضح ومحدد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق المخالفين حال ثبوت ذلك.

جدير بالذكر أن الهيئة تقوم بإعداد تقرير لتقصي الحقائق حول هذه الحادثة، وستعلن النتائج فور استكمال جمع المعلومات والتقارير وتحليلها.