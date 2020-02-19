"كهرباء القدس" تقدم التماسا الى محكمة الاحتلال العليا ضد "كهرباء إسرائيل" يوم غد

رام الله - وطن: قررت شركة كهرباء محافظة القدس التوجه يوم غد الخميس إلى محكمة الاحتلال العليا لتقديم التماس ضد شركة كهرباء اسرائيل وضد كافة الجهات وسلطات الاحتلال التي لها سيطرة على كهرباء اسرائيل في ظل مواصلة الشركة الإسرائيلية تنفيذ قطع الكهرباء عن خطوط كهرباء القدس.

وأوضحت الشركة أنه تم اللجوء لتقديم الالتماس للمحكمة العليا مع انتهاء المدة القانونية لكتاب التحذير المرسل لنيابة الاحتلال، وجهات الاختصاص الإسرائيلية المسؤولة عن قطاع الكهرباء، وعدم تلقينا في كهرباء القدس اي تجاوب من قبل هذه الجهات، لاسيما بعد مطالبتهم بوقف تنفيذ كهرباء إسرائيل اجراءات قطع الكهرباء عن مناطق امتياز الشركة دون أي مبررات، مضيفة أننا وحسب القانون نحن مجبرون للتوجه لهذه الجهات خطياً قبل لجوؤنا لمحكمة الاحتلال العليا.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام م. هشام العمري "إننا بدأنا فعلياً باستخدام كافة أدواتنا القانونية عبر مستشارينا طاقمنا القانوني في الشركة، ضد شركة الكهرباء الإسرائيلية في ظل مواصلتها تنفيذها اجراءاتها العنصرية وغير القانونية بحق الشركة في مناطق الامتياز، منذ قرابة الثلاثة أشهر من تخفيف للأحمال بشكل مبرمج وقطع الكهرباء عن الخطوط المزودة للشركة دون سابق إنذار، ودون مراعاة لأي اعتبارات إنسانية للمواطنين".

وأضاف العمري أنه بات واضحاً للجميع أن ما تقوم به كهرباء إسرائيل من قطع للتيار الكهربائي كان مقصوداً ومتعمداً لخدمة أهدافها، لخلق حالة من الارباك في الشارع الفلسطيني، وحالة من عدم الثقة ما بين المواطن وكهرباء القدس، والدليل على ذلك أنها واصلت قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال الكهربائية حتى بعد اقتراضنا وتسديد كامل التزاماتنا المالية لصالح الشركة الإسرائيلية، إلا أن الأخيرة تسلحت هذه المرة بذرائع فنية جديدة بعدم قدرة شبكات الشركة على استيعاب الأحمال الكهربائية العالية نظراً للطلب المتعاظم على التيار الكهربائي.