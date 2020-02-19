قوات القمع تقتحم قسم 4 في سجن "ريمون"

رام الله- وطن: اقتحمت قوات القمع ما تسمى "بالمتسادا واليّماز" قسم (4) في سجن "ريمون"، كما أغلقت إدارة السجن كافة الأقسام.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه وعلى الرغم من وجود اتفاق بين الأسرى والإدارة منذ سنوات يقضي بمنع دخول قوات "المتسادا" بشكل خاص، إلى غرف الأسرى، بما تُشكله هذه القوات من خطورة كبيرة على حياة الأسرى، إلا أن إدارة السجون تتعمد إدخالها، تحديداً مع تصاعد عمليات القمع منذ مطلع العام الماضي، التي اُعتبرت الأعنف منذ أكثر من عشر سنوات.