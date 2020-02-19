مسرح الطنطورة ممنوع في المدارس الحكومية.. "التربية" توضح لوطن: الموضوع يندرج تحت إطار تنظيم عملية دخول المؤسسات للمدارس

رام الله- وطن: أوضح الناطق باسم وزارة التربية و التعليم، صادق الخضور، أن موضوع منع مسرح الطنطورة من تقديم عروضه المسرحية في المدارس الحكومية، أمر غير دقيق، ومفهوم بصورة خاطئة، فهو ليس منعا، هو فقط يندرج تحت إطار تنظيم عملية دخول المؤسسات للمدارس.

وفي اتصال مع وطن، أكد الخضور "نحن نسعى لوضع ضوابط لدخول المؤسسات للمدراس، وتنظيم دخولها، خاصة للمؤسسات التي تتقاضى أجرا من الطلاب".

وأشاد الخضور بمسرح الطنطورة قائلا: "كل التقدير والاحترام لمسرح الطنطورة ولما يقدمه من رسائل، نحن نعتز به ونفخر برسالته التي تحمل تجديدا للوعي الوطني والقيم، ونحن نحرص عليها ونؤكد على أنّ هذا المسرح فنه نبيل ويشكل أحد المنابر التي يمكن من خلالها إكمال ما هو موجود بالمنهاج الفلسطيني".

وأوضح الخضور لـوطن أن كتاب التربية لا يشمل فقط المسرح، أنما يشمل أيضا اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في عدة مجالات داخل المدارس.

وأشار الى أن هناك مؤسسات أخرى تقدم عروضا مجانية للطلاب، دخلت المدارس في هذه الفترة.

يذكر أن مدير مسرح الطنطورة، نضال الخطيب، اشتكى عبر وطن من وقف وزارة التربية والتعليم عروض المسرح في المدارس الحكومية دون سابق إنذار، موضحا أنه تلقّى مؤخراً كتابا من قِبل وزارة التربية بوقف العروض المسرحية في المدارس دون توضيح الأسباب.

ويقدم مسرح الطنطورة عروضا مسرحية في المدارس الخاصة، ومدارس الأونروا منذ 25 عاماً، وقد بدأ بتقديم تلك العروض في المدارس الحكومية منذ عام 2012، مقابل مبلغ رمزي يدفعه الطلبة قيمته خمسة شواقل للطالب الواحد، فيما يتم إعفاء أبناء الأسرى والشهداء وغير المقتدرين من دفع قيمة تذكرة العرض.